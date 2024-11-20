"Используем все": в Минобороны Украины и Великобритании высказались об ударе Storm Shadow по РФ

Чиновники были скупы на подробности

В среду, 20 ноября, Украина атаковала дальнобойными ракетами Курскую область. СМИ сообщали, что удар мог быть нанесён Storm Shadow по подземному командному объекту Путина, в котором находились северокорейские генералы.

Министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал публикации прессы об этом нетривиальном событии, передает ВВС.

Глава военного ведомства не подтвердил сообщения о том, что Киев использовал ракеты большой дальности британского производства на территории России, но заявил, что Украина "использует все средства для защиты своей страны", пишут журналисты.

"Мы не будем вдаваться в подробности, а просто заявляем, что мы можем и способны отреагировать", – заявил он.

Между тем, представитель премьер-министра заявил, что офис Кира Стармера не будет комментировать эти сообщения по оперативным причинам, сообщает издание

Министр обороны Великобритании Джон Хили также не подтвердил сообщения о том, что Украина запустила ракету большой дальности британского производства по территории России.

Глава британского Минобороны сделал это заявление, выступая в Палате общин, добавив, что "действия Украины на поле боя говорят сами за себя".

Он сообщил депутатам, что вчера разговаривал со своим украинским коллегой и они обсудили "решительный ответ" Украины на недавнюю эскалацию со стороны России и план Великобритании "оказать им поддержку в течение 2025 года".

"На данный момент я не могу вдаваться в подробности операции", — пояснил Хили.

Напомним, в городе Губкин Белгородской области поражен командный пункт группировки войск "Север" ВС РФ. Местные жители слышали взрывы.