Учитель української мови воює у лавах ЗСУ з початку війни: що він робить

Спочатку був у розвідці

До лав Збройних Сил України з початку повномасштабного вторгнення вступило багато цікавих людей не військової спеціалізації. Так, не виключенням став вчитель української мови та літератури "Професор".

Як зазначають Сухопутні війська, наразі він — сержант роти радіоелектронної боротьби у 28 окремій механізованій бригаді ім. Лицарів Зимового Походу.

За словами бійця, він пішов на війну, щоб бути корисним. У вищезазначеній бригаді служить з березня 2023 року. До цього служив у батальйоні розвідки, на посаді командира штурмової групи. Та потім його перевели в РЕБ.

"Професор" неодноразово наголошував, що засоби РЕБ наразі життєво необхідні, адже динаміка на полі бою і масове застосування дронів шалене.

"Ми бачимо, коли натискання кнопочки рятує людей. Оце найбільше досягнення нас, як підрозділу, я вважаю. Найкрутіший РЕБ — це коли вдається виявити точку зльоту російських дронів. Нанести її з точністю до одного метра на карті, а потім подивитися в стрімі, як туди прилітають 5 штук 155-их снарядів. Потім тиждень ніхто не літає", — розповідає "Професор".

Він додає, що наразі на війні інтенсивність застосування дронів з обох боків зростає. І змінюється не тільки їхнє різноманіття та типи, а значно зростає кількість. Тому розвиток РЕБ наразі дуже важливий, і кількісно, і якісно. Україні в цьому плані є куди рухатись, але потрібні люди.

"Людям, які ще не у війську, особливо якщо це чоловіки і достатньо здорові, хлопці, ну камон, що ви там робите? Тут багато тієї чоловічої роботи, яка зараз найнеобхідніша. Хлопці, йдіть. Нудно точно не буде, плюс тут ще й платять", — каже "Професор".

Раніше "Телеграф" розповідав, як Україні впоратись з новою тактикою Росії в атаках "шахедами".