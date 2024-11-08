Учитель украинского языка воюет в рядах ВСУ с начала войны: что он делает

Сначала был в разведке

В ряды Вооруженных Сил Украины с начала полномасштабного вторжения вступило много интересных людей не военной специализации. Так, не исключением стал учитель украинского языка и литературы "Профессор".

Как отмечают Сухопутные войска, сейчас он сержант роты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в отдельной механизированной бригаде им. Рыцарей Зимнего Похода.

По словам бойца, он пошел на войну, чтобы быть полезным. В вышеупомянутой бригаде служит с марта 2023 года.

"Профессор" неоднократно отмечал, что средства РЭБ сейчас жизненно необходимы, ведь динамика на поле боя и массовое применение дронов стремительно растут.

"Мы видим, когда нажатие кнопочки спасает людей. Это самое большое достижение для нас, как подразделения, я считаю. Самый крутой РЭБ — это когда удается обнаружить точку взлета российских дронов. Нанести ее с точностью до одного метра на карте, а затем посмотреть в стриме, как туда прилетают 5 штук 155-ых снарядов. Потом неделю никто не летает", — рассказывает "Профессор".

Он добавляет, что на войне интенсивность применения дронов с обеих сторон растет. И меняется не только их разнообразие и типы, но значительно растет количество. Поэтому развитие РЭБ сейчас очень важно, и количественно, и качественно. Украине в этом плане есть куда двигаться, но нужны люди.

"Людям, которые еще не в армии, особенно если это мужчины и достаточно здоровые, ребята, ну камон, что вы там делаете? Здесь много той мужской работы, которая сейчас самая необходимая. Ребята, идите. Скучно точно не будет, плюс здесь еще и платят", — говорит "Профессор".

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