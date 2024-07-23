Намагався обстрілювати позиції: ЗСУ збили російський бойовий літак (відео)

Українські зенітники збили ворожий літак Су-25 на Донеччині. Він у парі з іншим Су-25 намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

Про це повідомили в ОСУВ "Хортиця". Наголошується, що це сталося на Покровському напрямі.

"Завдяки точності, вправності та професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилася на один бойовий літак — на штурмовик Су-25", — йдеться у повідомленні.

До речі, цього місяця воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили вже другий штурмовик Су-25.

Подробиці читайте у матеріалі "Телеграфа": "Момент потрапив на відео: ЗСУ епічно збили російський бойовий літак".