Намагався обстрілювати позиції: ЗСУ збили російський бойовий літак (відео)
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Українські зенітники збили ворожий літак Су-25 на Донеччині. Він у парі з іншим Су-25 намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.
Про це повідомили в ОСУВ "Хортиця". Наголошується, що це сталося на Покровському напрямі.
"Завдяки точності, вправності та професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилася на один бойовий літак — на штурмовик Су-25", — йдеться у повідомленні.
До речі, цього місяця воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили вже другий штурмовик Су-25.
Подробиці читайте у матеріалі "Телеграфа": "Момент потрапив на відео: ЗСУ епічно збили російський бойовий літак".