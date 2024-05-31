США дозволили бити своєю зброєю по Росії? У Зеленського відповіли

Україна почала отримувати з дипломатичних каналів позитивні сигнали про використання американської зброї по території Росії. Йдеться про регіони, що межують з Харківською областю.

Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров. За його словами, це рішення значно посилить здатність України протистояти спробам Росії масово перетнути кордон.

Детальніше про те, яку саме зброю Україна може застосовувати для ударів по РФ, читайте за посиланням.