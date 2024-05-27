Путінський палац у Геленджику атакували дрони? Що відомо про новий удар по РФ

Уламки одного з літальних апаратів пошкодили недобудований будинок

У ході чергової атаки дронами по території Росії метою міг стати палац російського диктатора Володимира Путіна в курортному Геленджику. БПЛА впали в Джанхоті та Криниці, які розташовані поруч із резиденцією на мисі Ідокопас.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв, усі БПЛА нібито було знищено.

"У селі Криниця уламки одного з апаратів пошкодили недобудовану будівлю. У хуторі Джанхот безпілотник упав на дерева, пожежа згашена", — написав Кондратьєв.

Фото: echofm

Також він зазначив, що постраждалих, за попередньою інформацією, немає. На місці працювали відповідні служби.

Палац Путіна

2024 року в палаці Путіна зробили ремонт. Після цього в ньому з’явилася каплиця із троном для російського диктатора. Усередині будівлі можна побачити ліпнину, кришталеві люстри і навіть власну аквадискотеку, фітобар і креосауни. Там у палаці є ванни для підводного масажу, французька люстра золотисто-червоного кришталю та важить 336 кілограмів, вартість якої 50 млн рублів. Про це йшлося у ході спільного розслідування Фонду боротьби з корупцією та видання "Проект".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що журналісти детально розповіли у мережі про палац Володимира Путіна.