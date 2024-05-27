Путинский дворец в Геленджике атаковали дроны? Что известно о новом ударе по РФ

Обломки одного из летательных аппаратов повредили недостроенное здание

В ходе очередной атаки дронами по территории России, целью мог стать дворец российского диктатора Владимира Путина в курортном Геленджике. БПЛА упали в Джанхоте и Кринице, которые расположены рядом с резиденцией на мысе Идокопас.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, все БПЛА якобы были уничтожены.

"В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен", — написал Кондратьев.

Фото: echofm

Также он отметил, что пострадавших, по предварительной информации, нет. На месте работали соответствующие службы.

Дворец Путина

В 2024 году в дворце Путина сделали ремонт. После этого в нем появилась часовня с троном для российского диктатора. Внутри здания можно заметить лепнину, хрустальные люстры и даже личную аквадискотеку, фитобар и креосауны. Там во дворце есть ванны для подводного массажа, французская люстра золотисто-красного хрусталя и весит 336 килограммов, стоимость которой 50 млн рублей. Об этом говорилось в ходе совместного расследования Фонд борьбы с коррупцией и издание "Проект".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что журналисты детально рассказали в сети о дворце Владимира Путина.