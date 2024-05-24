Кількість піхоти на фронті не повинна залежати від податкової, — Юрій Гудименко

Необґрунтовані преференції з бронювання підприємствами своїх працівників безпосередньо впливають на ситуацію на полі бою. Критично важливо для держави створити прозорий механізм залучення людей до війська, не перетворивши податкову на структуру, відповідальну за мобілізацію.

Про це молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко поділився на своїй Facebook-сторінці, коментуючи законопроект НДУ Данила Гетьманцева щодо бронювання працівників з числа "клубу білого бізнесу".

"Нескладний логічний ланцюжок призводить нас до висновку, що тепер саме податкова буде відповідати за результати мобілізації в тому чи іншому вигляді. Адже саме на неї покладається визначення членства в "клубі обраних". Іншими словами, кількість піхоти на ділянці фронту залежить від того, чи заніс власник бізнесу "грошову валізу" в податкову. Від того, чи заніс таку "валізу" магазин іграшок з 50 працівниками або фабрика цигарок з тисячею працівників, буде залежати чи втратили ми прифронтове село. Подумайте про це, коли будете зранку читати на DeepState фразу "ворог просунувся східніше н.п.", — ділиться Юрій Гудименко.

За словами ветерана, непрозорість системи бронювання полягає в тому, що підприємства без критичного значення для країни отримують переваги, а дійсно важливі бізнеси залишаються поза увагою держави.

"Потік "валіз" у різні міністерства за бронювання працівників ображає Гетьманцева особисто. І він вирішив сконцентрувати все у фактично підпорядкованій йому податковій. Логічно, дуже логічно. Нам потрібен максимально прозорий реєстр заброньованих підприємств. Зрозуміло, що з урахуванням секретності. Але торгівельні мережі, футбольні клуби, горілчані заводи і магазини "Все за мало гривень", які моментально отримали статус критичної інфраструктури, – це жахливо. І це демотивує", — підкреслив Гудименко.