Количество пехоты на фронте не должно зависеть от налоговой, — Юрий Гудыменко

Необоснованные преференции по бронированию предприятиями своих работников оказывают непосредственное влияние на ситуацию на поле боя. Критически важно для государства создать прозрачный механизм привлечения людей в армию, не превратив налоговую в структуру, ответственную за мобилизацию.

Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мечта" Юрий Гудыменко поделился на своей Facebook-странице, комментируя законопроект НГУ Даниила Гетьманцева по бронированию работников из числа "клуба белого бизнеса".

"Несложная логическая цепочка приводит нас к выводу, что теперь именно налоговая будет отвечать за результаты мобилизации в том или ином виде. Ведь именно на нее возлагается определение членства в "клубе избранных". Другими словами, количество пехоты на участке фронта зависит от того, отнес собственник бизнеса "денежный чемодан" в налоговую. Подумайте об этом, когда с утра будете читать на DeepState фразу "враг продвинулся восточнее н.п.", — делится Юрий Гудыменко.

По словам ветерана, непрозрачность системы бронирования состоит в том, что предприятия без критического значения для страны получают преимущества, а действительно важные бизнесы остаются без внимания государства.

"Поток "чемоданов" в разные министерства за бронирование работников оскорбляет Гетманцева лично. И он решил сконцентрировать все в фактически подчиненной ему налоговой. Логично, очень логично. Нам нужен максимально прозрачный реестр забронированных предприятий. Понятно, что с учетом секретности. Но торговые сети, футбольные клубы, водочные заводы и магазины "Все за мало гривен", которые моментально получили статус критической инфраструктуры, — это ужасно. И это демотивирует", — подчеркнул Гудименко.