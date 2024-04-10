Проти нього готують провокацію: названо українця, який став для Путіна ціллю номер один

Диктатор не може змиритися з поразками

Кремль не може змиритися із успішними операціями Служби безпеки України. Тому в Москві вирішили повісити теракт у "Crocus City Hall " на главу цієї спецслужби Василя Малюка, оголосити його "головним терористом" і зробити ціллю номер один.

Про це повідомили "Телеграфу" власні джерела. За їхніми даними, Росія готує провокацію проти голови СБУ.

"Путін не може "переварити" два удари по Кримському мосту. Особливо російському диктатору досі болить перший, який відбувся до дня його народження. Важко змиритися очільнику Кремль і з постійними атаками морських дронів Sea Baby на кораблі країни – агресорки. Ще однією больовою точкою, по якій вдало б’є СБУ, стали НПЗ країни-бензоколонки.

Також Служба успішно протидіє російській агентурі в Україні. Тож не виключено, що у закатованих таджиків, затриманих після теракту, "випадково", знайдуть ще й "візитки Малюка", – йдеться у повідомленні джерел.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що РФ знову знайшла український слід у "Крокусі", але в нього не повірили навіть росіяни.