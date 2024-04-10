"Росіяни питати не будуть": глава ЦПД жорстко висловився щодо демобілізації в Україні

Росія розгойдуватиме обстановку темою мобілізації та демобілізації

Поки Україна не набере достатньо резервів для армії, масова демобілізація буде рівноцінна втраті державності. Проте варто чекати, що на цій темі буде багато маніпуляцій.

Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, як у Росії, так і в Україні розгойдуватимуть обстановку і в основному це торкнеться людей, які "не хочуть мобілізуватися, але хочуть вийти на межі 1991 року".

За його словами, зараз дуже потрібні ротації, проте для цього потрібні резерви. При цьому він зазначив, що зараз Росія намагається наростити армію і хоче призвати 150 тисяч солдатів, для чого посилюватиме мобілізацію.

За словами Коваленка, якщо Україна хоче вижити як країна, то мобілізовані мають залишатися в армії зараз. А доти, доки не будуть сформовані та підготовлені резерви, демобілізація означатиме втрату державності.

"Багатьом це не сподобається. Особливо людям, які не мобілізовані, мабуть. Але росіяни в таких не питатимуть, якщо що", — написав він.

Як повідомлялося раніше, питання демобілізації виключили із законопроєкту про мобілізацію. Його мають намір винести на розгляд як окремий законопроєкт та проголосувати індивідуально.