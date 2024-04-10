"Россияне спрашивать не будут": глава ЦПД жестко высказался по вопросу демобилизации в Украине

Россия будет раскачивать обстановку темой мобилизации и демобилизации

Пока Украина не наберет достаточное количество резервов для армии, массовая демобилизация будет равноценна потере государственности. Однако стоит ждать, что на этой теме будет большое количество манипуляций.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. По его словам, как в России, так и в Украине будут раскачивать обстановку и в основном это коснется людей, которые "не хотят мобилизироваться, но хотят выйти на границы 1991 года".

По его словам, сейчас очень нужны ротации, однако для этого нужны резервы. При этом он отметил, что в настоящее время Россия пытается нарастить армию и хочет призвать 150 тысяч солдат, для чего будет усиливать мобилизацию.

По словам Коваленко, если Украина хочет выжить как страна, то мобилизированные должны оставаться в армии сейчас. А до тех пор, пока не будут сформированы и подготовлены резервы демобилизация будет означать потерю государственности.

"Многим это не понравится. Особенно людям, которые не мобилизованы, пожалуй. Но россияне у таких не будут спрашивать, если что", — написал он.

Как сообщалось ранее, вопрос демобилизации исключили из законопроекта о мобилизации. Его намерены вынести на рассмотрение как отдельный законопроект и проголосовать индивидуально.