Ні переговорів, ні відправлення військ: прем’єрка Італії виступила із заявою щодо України

Знову згадали про резонансну пропозицію Макрона

В Італії знову висловилися проти відправлення західних військ до України. Прем’єрка країни Джорджа Мелоні вважає це приводом для ескалації війни, що збігається з тезою італійського міністра оборони Гвідо Крозетто.

Вона не підтримала пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона відправити військових до України, назвавши це прямим втручанням та провісником небезпечної ескалації. Про це повідомляє ANSA.

"Щодо пропозиції, висунутої Францією щодо можливого прямого (військового) втручання, наша позиція не на користь цієї гіпотези, яка є провісником небезпечної ескалації, якої слід уникати за всяку ціну", — сказала Мелоні.

Щодо допомоги Україні, то в Італії планують налагодити довгострокову співпрацю, яка стосується "більше миру, ніж конфлікту". Тобто ця країна планує більше допомагати у відновленні та гуманітарній сфері.

Водночас прем’єрка Італії не бачить сенсу у перемовинах між Україною та Росією. Вона заявила, що Путін ніколи не дотримувався угод.

"Як можна сидіти за столом переговорів з людиною, яка ніколи не дотримувалася угоди", ― запитала італійська прем’єрка.

Нагадаємо, що Гвідо Крозетто, голова оборонного відомства Італії, висловився проти відправлення військ до України. Він вважає цей крок небезпечним. Нібито через це зникне можливість завершити війну дипломатичним шляхом.

Цікаво, але Джорджа Мелоні є фанаткою українського гурту "Антитіла". Вона навіть вручила особливу нагороду музикантам під час свого візиту до нашої країни.

Раніше "Телеграф" писав, що Італія підписала угоду про "гарантії безпеки" з Україною. Свої підписи на документі поставили Джорджа Мелоні та Володимир Зеленський. Італія стала п’ятою країною, яка підписала такі гарантії.