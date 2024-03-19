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Дивитися війну тільки по ТБ вже не вийде: політолог пояснив, як росіяни відреагують на загальну мобілізацію

Автор
Юлія Закірова Юлія Закірова
Дата публікації
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Автор
Не всі громадяни сусідньої країни хочуть воювати Новина оновлена 19 березня 2024, 19:40
Не всі громадяни сусідньої країни хочуть воювати. Фото slovoidilo.ua

Протестів середнього класу в Кремлі бояться як вогню

Оголошення загальної мобілізації в РФ може коштувати Володимиру Путіну його крісла, впевнений політолог, голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

За словами експерта, попри чергове успішне "переобрання" глави Кремля, ризикувати відносним спокоєм в настроях росіян диктатор не буде.

Зараз мобілізація в Росії відбувається за рахунок набору добровольців у віддалених регіонах. По-перше, в таких депресивних частинах РФ (а вони починаються одразу за межами Москви і Пітера) зарплата у 2-3 тисячі доларів вважається казковим багатством, вартим того, щоб добровільно перетворювати себе на "гарматне м’ясо". По-друге, підхід до мобілізації за принципом "кого не шкода́" гарантує відсутність протестів через великі втрати на фронті, каже політолог.

– Протестів середнього класу в Кремлі бояться як вогню. Саме в Москві була "Болотна" і саме москвичі свого часу віддали 27% голосів на виборах мера столиці за Олексія Навального, виступивши проти центральної влади. Похід Пригожина на Москву підтримали тисячі росіян: носили вагнерівцям воду і бутерброди, вітали на дорогах. Оперативно впоратися з антисемітськими погромами в Махачкалі не вдалося ані ФСБ, ані військовим.

А тепер згадайте ситуацію зі стрибком цін на курячі яйця в Росії. Це питання розглядали на рівні російського уряду. Продукцію у терміновому порядку закуповували за кордоном. В останній день "виборів", 17 березня, російські інформагентства переможно писали про надходження з Ірану нових партій яєць. Для нас це виглядає смішно, але насправді це дуже серйозний індикатор того, наскільки в Кремлі побоюються протестних акцій і припускають їхнє виникнення буквально ні з чого, – каже Олексій Кошель.

Більше про те, скільки людей здатна призвати на війну Росія і що Україна може протиставити кількісній перевазі ворога, читайте в нашій статті "Путін може оголосити загальну мобілізацію: чого це коштуватиме Кремлю і як вплине на хід війни".

Теги:
#Росія #Війна #Мобілізація