Арешту рахунків може не бути, але є інші жорсткі санкції: що чекає на ухилянтів за новим законопроектом про мобілізацію

Депутати продовжують шукати баланс, приймаючи рішення щодо тих чи інших норм нового законопроекту про мобілізацію

У Верховній Раді продовжується робота над новим законопроектом про мобілізацію. До нього подано понад 4000 правок. Завершення роботи над ним залежить від того, чи зможуть нардепи дійти згоди щодо ключових положень.

Слід зазначити, що документ складається зокрема з низку норм, які містять масу протиріч. "Телеграф" вирішив нагадати найбільш резонансні норми законопроекту.

Так, найбільше дискусій викликали норми обмеження конституційних прав і свобод. Наразі стало відомо, які обмеження для ухилянтів залишаться у законопроєкті про мобілізацію, а які було відхилено.

За словами члена комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народного депутата Федіра Веніславського, обмеження у праві виїзду за межі України для військовозобов'язаних, чоловіків віком від 18 до 60 років вже є прописане в законі про правовий режим воєнного стану. Додатково це регулювати в новому законі не збираються.

Також нардеп зазначив, що малоймовірно узгодження норми про арешт рахунків, Вона не потрапить до фінального варіанту закону.

Окрім того, в урядовому законопроєкті щодо мобілізації передбачено введення обмежень для ухилянтів через суд. У початковій версії документа їх міг директивно запроваджувати військкомат. Тепер же ТЦК має звернутися до суду, який зможе накласти на військовозобов'язаного такі санкції:

· накладення арешту на банківські рахунки та цінності, що зберігаються в банках;

· обмеження на виїзд за кордон;

· обмеження прав на керування машиною.

Обмеження вводяться на термін виконання призовником вимог ТЦК. Суд розглядає вимогу військкомату протягом 15 днів, скарга на відмову у відкритті справи прийматиметься протягом 10 днів.

Якщо сторони не з'явилися до суду, він розглядає справу заочно та виносить рішення у письмовій формі. Але це ще також не остаточне рішення.

Активно обговорюється норма щодо заборони керувати транспортним засобом, якщо військовозобов'язаний "не оновлює свої військово-облікові дані, не стає на облік, ігнорує повістки тощо".

Також, можливо, в Україні підвищать штрафи за ухилення від мобілізації.

Для поліції теж знайшли призначення. Нардеп Федір Веніславський підкреслив, що всі поліцейські мають перейти зі спеціального обліку на загальний військовий облік, але одночасно всі поліцейські 100% підлягають бронюванню.

Аспіранти також можуть видихнути: "Всі аспіранти матимуть право на відстрочку, незалежно від форми навчання".

А от чоловіки, що перебувають за кордоном таки мають зв’язатися з ТЦК для уточнення своїх даних. Можуть вони це зробити телефоном або через електронний кабінет.

Ще одна норма, яка викликала занепокоєння – це можливість вступити до війська засудженим. Наразі нардепи погодили, що якщо людина умовно засуджена, то вона може бути мобілізована та взята на військовий облік. Однак, є й виключення.

Раніше "Телеграф" писав, кого поставлять на військовий облік, а хто отримає відстрочку.