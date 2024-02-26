У Великій Британії пограбували вантажівку з майном для українських військових: стали відомі деталі

Місцева поліція вже розслідує крадіжку

У Великій Британії невідомі вкрали майно, яке призначалося для українських військових, що беруть участь у навчаннях Interflex. Інцидент стався під час транспортування з Нідерландів.

Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів. Зазначається, що було вкрадено військовий одяг та спорядження. Минулого тижня товари викрали з цивільної вантажівки, яка їх перевозила.

За даними міністерства, пограбування сталося під час нічної зупинки у Великій Британії. Невідомими було розірвано тент вантажного відділення авто.

Там також нагадали, що українські військові проходять підготовку у Великій Британії в рамках операції Interflex. Сприяють цьому й голландські солдати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нідерландський політик, голова ультраправої "Партії свободи", яка перемогла на виборах наприкінці 2023 року, Герт Вілдерс вважає, що українці не тікають через війну. Його країна приваблива для мігрантів безкоштовним житлом та охороною здоров’я, а також наявністю робочих місць.