"Припинити бойові дії": у Китаї зробили заяву про війну в Україні

Головний дипломат країни вважає, що історія розсудить, хто мав рацію в українсько-російській війні

Міністр закордонних справ Китаю Ван І зробив заяву про війну в Україні. Він вважає, що "історія розсудить усі нюанси української кризи".

За словами глави китайського МЗС, наразі найголовніше — припинити бойові дії. Така заява головного дипломата країни з’явилася на офіційному сайті профільного відомства.

Ван І підкреслив, що згодом з’ясується "хто мав рацію, а хто вчинив несправедливість". Він наголосив на тому, що зараз найголовніше – відновити світ. На думку дипломата, не треба відмовлятися від зусиль сприяти переговорам між Україною та РФ.

За словами китайського міністра, "криза в Україні (так у Китаї називають агресію Росії проти України — ред.)" є однією з двох головних міжнародних гарячих точок, що викликають негативні наслідки по всьому світу. Продовження цієї війни не відповідає спільним інтересам міжнародного співтовариства.

Нагадаємо, що днями міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що Пекін не постачає летальною зброєю до Росії. Китай не продає летальну зброю у райони конфлікту чи сторонам конфлікту.

Водночас постпред Китаю в ООН Чжан Цзюнь під час засідання Радбезу закликав США припинити постачати Києву озброєння.

Тим часом, Європейський Союз заговорив про введення санкцій проти китайських компаній, які, на його думку, допомагають Росії обійти західні обмеження, введені через війну в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Китай відхилив прохання України про зустріч між прем’єром КНР Лі Цяном та Зеленським у Давосі. Тоді Politico припустили, що це ще один знак того, що Китай підтримує Росію.