Все більше українських біженців не хочуть повертатися на Батьківщину: в ООН назвали нові цифри

Зросла кількість тих, хто частіше навідувався в Україну

В Україну після закінчення війни планують повернутися понад 60% українських біженців. Разом з тим понад 70% внутрішньо переміщених осіб теж мріють опинитися вдома.

Про це стало відомо з результатів дослідження Агенції ООН у справах біженців. Щоправда, порівняно з попереднім роком кількість тих, хто планує повернутися в Україну знизилася з 77% до 65%.

"Частка біженців, які планують або сподіваються повернутися в Україну в майбутньому, зменшилася порівняно з роком раніше (з 77 до 65 відсотків), зросла частка тих, хто не визначився щодо повернення (з 18 до 24 відсотків), а також тих, хто втратив надію повернутися (від 5 до 11%)", — йдеться у дослідженні.

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Серед опитаних вимушених мігрантів абсолютна більшість визначила безпекову ситуацію в Україні як основний фактор, що перешкоджає їхньому поверненню. Також серед причин були брак фінансових ресурсів і відсутність житла. Разом з тим, 59% вимушених переселенців зазначили, що будуть змушені повернутися в Україну через складнощі з працевлаштуванням за кордоном.

Також, за результатами дослідження стало відомо, що у 2023-му з візитами в Україну поверталося більше біженців. Частка тих, хто частіше відвідував Батьківщину зросла з 39% до 50%. Люди приїздили, щоб побачитися з родичами та перевірити стан свого майна, якщо таке залишилося.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що лише за один місяць частка українських біженців зросла на кілька десятків тисяч. Найбільший приріст був помічений у Німеччині та Чехії.