Нові домовленості щодо зброї та нові Коаліції: Умєров підбив підсумки засідання "Рамштайн"

Відразу три нові Коаліції розпочали роботу після засідання

У середу, 14 лютого, відбулося 19-те засідання Контактної групи з питань оборони України, більш відомої як формат "Рамштайн".

Як повідомив у своєму Facebook міністр оборони Рустем Умєров, переговори йшли про всі основні напрямки, де Україна потребує підтримки союзників.

За його словами, це стосується ППО, артилерії, літаків, дронів та розмінування.

Зокрема міністр зазначив, що розпочала роботу Коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, в якій беруть участь уже 15 країн, включаючи США, Німеччину та Францію.

У питаннях артилерії та снарядів йшлося про запуск спільного виробництва. Умєров зазначив, що у цьому вже є результати.

Також офіційно було запущено Коаліцію дронів, до якої приєдналися кілька країн — Швеція, Велика Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди та Латвія.

Коаліція розмінування також розпочала роботу після засідання, а до неї приєдналися одразу 20 країн. Її очолить Литва разом з Ісландією.

Як повідомлялося раніше, прем’єр Естонії Кая Каллас зазначила, що росіяни готуються до тривалої війни, проте застерегла від спроб домовитися з агресором. З її слів, це очевидна пастка.