На початку вторгнення влада просила Пашинського допомогти ЗСУ з озброєнням: найнижчі ціни, найкраща якість, найбільші обсяги

Голова Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Пашинський розповів в інтерв'ю LB.ua, що на початку повномасштабного вторгнення до нього особисто звернулось керівництво держави з проханням налагодити постачання озброєння в найбільших обсягах, найкращої якості та за найкращими цінами. З чим він, власне, і впорався.

"Це була розмова з тодішнім очільником СБУ Іваном Бакановим — у нього в кабінеті. За присутності тодішнього очільника Міноборони Олексія Резнікова. Додаткові деталі розкривати, я вважаю, недоречно. Це делікатне питання. Я все-таки вважаю, що в держави України повинні бути якісь таємниці, але думаю, що якщо потраплю в СІЗО, буде важливо опублікувати докладний опис того, що тоді відбувалося", — каже Пашинський.

За його словами, вже з 2022 року на одні й ті самі види боєприпасів почалося завищення цін. Доходило майже до вдвічі вищої ціни. Не тільки через корупцію, а й через підвищення цін на ринку в зв'язку з високим попитом.

"Я очолюю Національну асоціацію оборонної промисловості України, а один з її учасників компанія "Українська бронетехніка" має статус спецекспортера. Звичайно, я все, що міг, робив, щоб налагодити постачання боєприпасів. Працював і з Міноборони", — наголосив він.

Він зазначив, що вже провів телефонні конференції з членами Асоціації, з найбільшими підприємствами, адже найголовніше зараз, щоб фейкова справа, заснована на "фантазії лобістів Роснєфті ще 2014–2015 років" не вплинула на постачання боєприпасів для армії.

"Я звертаюсь до всіх: хочемо чи не хочемо, подобається нам те, що відбувається, чи не подобається, нам треба всім сконцентруватися й виграти війну. Іншого варіанта вижити в нас немає. Якщо заради цього мені треба сісти в СІЗО, значить, я сяду в СІЗО. Мені не соромно ні за один крок, котрий зробив, і я готовий жити далі так, як жив до цього", — наголосив Голова Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI).