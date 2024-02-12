Святий Валентин забере тепло із собою? Коли в Україну повернеться морозна погода

Лютий згадає, що він ще не весна

В Україну прийшло потепління, місцями повітря прогріється до +14 градусів. Найближчими днями сильних морозів не очікується, але вже після 14 лютого почне холодати.

За прогнозом Українського гідрометцентру, вранці у понеділок, 12 лютого, у північних, східних та більшості центральних областей туман, видимість 200-500 м. По всій країні невеликі дощі, вдень очікується від 7 до 14 градусів тепла.

У вівторок, 13 лютого, дощі також йдуть по всій Україні, на заході та півночі більш інтенсивні. Вночі буде 3-9 градусів зі знаком "плюс", а вдень синоптики обіцяють 3-14 градусів тепла.

У середу, 14 лютого, дощі продовжаться по всій території. Вночі буде +3 +8 градусів, вдень повітря прогріється до 3-14 градусів вище нуля.

Карта погоди на 14 лютого.

У четвер, 15 лютого, на заході та півдні (крім Херсонщини та Криму) дощі припиняться, мінлива хмарність, на решті території — дощ зі снігом. Цього ж дня в Україну повернуться перші мінуси – вночі на Сумщині та Луганщині буде до -2 градусів, на решті території – від 0 до +5. Вдень прогнозується -1 +7 градусів.

Карта погоди на 15 лютого.

У п’ятницю, 16 лютого, морози поширяться і на інші області — вночі буде від +4 до -6 градусів, вдень очікується від +5 до -6, на Закарпатті повітря прогріється до 9 градусів тепла. Подекуди йтиме сніг з дощем.

Карта погоди на 16 лютого.

Нагадаємо, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух розповіла, як війна в Україні змінює клімат. Негативні наслідки будуть відчутним і за межами країни.