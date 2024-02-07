РФ внесла до списку "терористів та екстремістів" топ-військових України: там є Буданов і інші генерали

Буданов не дає спокою російській владі

Країна-терорист Росія внесла низку українських військових високопосадовців до "списку терористів та екстремістів". Серед них начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.

Про це повідомляють росЗМІ. Зазначається, що відповідний список веде Федеральна служба фінансового моніторингу РФ (Росфінмоніторинг). Крім того, до списку також внесли головнокомандувача ВМС України Олексія Неїжпапу та командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

Варто зазначити, що у грудні минулого року Кирила Буданова в Росії вже навіть заочно заарештували (вдруге) у справі про теракт. Його звинуватили в причетності до більш ніж ста атак безпілотників у Москві та інших регіонах Росії, а також в анексованому Криму в період з квітня 2022 року до вересня 2023 року. Олещука та Неїжпапу також звинувачують у "терактах".

Перший випадок так званого "арешту" Буданова стався у квітні 2023 року. Тоді його нібито заочно заарештували за клопотанням ФСБ у справі про вибух на Кримському мосту. Начальник української розвідки звинуватив створення терористичної спільноти, зберігання зброї та вибухівки та теракт, вчинений групою осіб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у грудні 2023 року в базі МВС РФ з’явилося повідомлення про оголошення в розшук Кирила Буданова. У мережі вже висміяли цю ситуацію.