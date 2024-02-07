Коли введуть 13-й пакет санкцій проти Росії: ЗМІ назвали дату

ЄС не планує жодних серйозних обмежень – у пакетах будуть переважно персональні санкції

Черговий пакет санкцій проти російського терористичного режиму офіційно буде оголошений Європейським Союзом 24 лютого, на другу річницю вторгнення російських терористів в Україну. Це буде вже 13-й пакет.

Про це повідомляє EUobserver із посиланням на власні джерела серед європейських дипломатів. Також видання дізналося, які саме санкції планується впровадити.

Зокрема до санкційного списку увійдуть кілька десятків військових з РФ та Білорусі, які задіяні у війні проти України. Також персональні санкції торкнуться росіян, які мають причетність до викрадення та депортації українських дітей.

Покарання у вигляді санкцій чекає також на кілька компаній поза межами ЄС, які допомагають Росії обходити санкції та отримувати заборонені до постачання компоненти. Але загалом видання повідомляє, що жодних справді важливих пунктів новий список санкцій не охоплює – вчергове не буде впроваджено ембарго на російські метали, зріджений газ або ядерне паливо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 3 лютого Європейська комісія почала з країнами-членами Європейського Союзу обговорення нового, вже 13-го пакету санкцій проти російського терористичного режиму. Очікується, що ухвалений цей пакет буде до річниці російського вторгнення в Україну, 24 лютого.

У грудні 2023 року ЄС затвердив уже 12-й пакет санкцій проти Росії. Він, зокрема, посилить контроль за "ціновою стелею" на російську нафту, запровадить заборони на імпорт ще цілої низки товарів з РФ та багато іншого.

29 січня 2024 року Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти Росії. Йдеться про всі економічні обмеження, запроваджені Європою проти РФ, починаючи з 2014 року.

Також ми писали, що 13-й пакет санкцій стане найслабшим з усіх. В цьому пакеті, схоже за все, не буде жодних сильних рішень.