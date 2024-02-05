Удар по "пекарні" у Лисичанську "мінуснув" ще двох "депутатів ЛНР"

Не дарма заклад був улюбленим у "ЛНРівців"

Унаслідок удару по місту Лисичанськ, від якого загинув український зрадник Олексій Потелещенко, росіяни втратили ще двох так званих "депутатів" окупованої Луганщини. Зазначається, що обстріл "мінуснув" Артема Тростянського та Івана Жушму.

Про це пишуть росЗМІ, посилаючи на інформацію від окупаційної влади міста. Водночас у мережі зазначають, що незабаром випливуть імена та інших колаборантів, які веселились у цьому кафе.

Свідки, як пишуть телеграм-канали, наголошують на тому, що у закладі, яке було улюбленим і частовідвідуваним керівними ланками Лисичанська, було багато силовиків у день обстрілу.

Зауважимо, що спочатку росіяни заявляли, що українська армія поцілила по пекарні, але пізніше зʼявились відомості про ушкодження кафе "Адріатик". Адже користувачі мережі почали писати, що на фотографіях з місця удару видно вивіску на будівлі "Ресторан Адріатик".

Окупанти заявляють, що нібито через обстріл ЗСУ сталося обвалення двоповерхової будівлі пекарні. У РФ також стверджують, що кількість загиблих через удар становить 28 осіб.

Раніше "Телеграф" писав, що тимчасово окупований Донецьк ввечері 31 грудня обстріляли відразу ж після новорічного звернення російського диктатора Володимира Путіна. Під час обстрілу, який прийшовся на готель "Донбас Палас", було знищено російського пропагандиста, так званого "воєнкора".