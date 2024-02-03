Забезпечить безпеку на покоління вперед: експерт розповів, що потрібно зробити на кордоні України

Україна зможе контролювати російські війська, не заходячи на територію РФ

Україні необхідно створити демілітаризовану зону з російського боку кордону на глибину 50 кілометрів. Саме це дозволить убезпечити Україну на покоління вперед.

Як пояснив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, у цій зоні можуть бути лише сили правопорядку та прикордонники на легкоброньованій техніці. А ось наявність там військових частин, важкої техніки та складів.

"Досягнення даної зони можливе в ході мирних переговорів щодо капітуляції Москви. І ось, про цю ідею говорять на високому рівні і це тішить. Адже ідея демілітаризації кордону Росії важлива для забезпечення майбутньої безпеки України на покоління вперед", — написав він.

За його словами, зона 50 кілометрів необхідна для того, щоб створити там ешелоновані рубежі вогневої поразки з використанням як ствольної артилерії, так і реактивної.

Тим самим, каже Коваленко, можна здійснювати контроль за російською територією без прямого введення туди військ. Однак, за його словами, у цьому плані є і два істотні недоліки:

партнери України не мають згоди щодо завдання ударів по території Росії;

Україна не має достатньої кількості артилерії, щоб повністю закрити російський кордон.

Як повідомлялося раніше, військовий експерт розповів, що заяви російського диктатора про повторний наступ на Україну є лише передвиборчим гаслом.