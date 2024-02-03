Обеспечит безопасность на поколения вперед: эксперт рассказал, что нужно сделать на границе Украины

Украина сможет контролировать российские войска не заходя на территорию РФ

Украине необходимо создать демилитаризованную зону с российской стороны границы на глубину в 50 километров. Именно это позволит обеспечить безопасность Украины на поколения вперед.

Как объяснил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, в этой зоне могут находиться лишь силы правопорядка и пограничники на легкобронированной технике. А вот наличие там военных частей, тяжелой техники и складов.

"Достижение данной зоны возможно в ходе мирных переговоров по вопросу капитуляции Москвы. И вот, об этой идее говорят на высоком уровне и это радует. Ведь идея демилитаризации границы россии важна для обеспечения будущей безопасности Украины на поколения вперёд", — написал он.

По его словам, зона в 50 километров необходима для того, чтобы создать там эшелонированные рубежи огневого поражения с использованием как ствольной артиллерии, так и реактивной.

Тем самым, говорит Коваленко, можно осуществлять контроль российской территории без прямого ввода туда войск. Однако по его словам, в этом плане есть и два существенных недостатка:

партнеры Украины не имеют согласия по вопросу нанесения ударов по территории России;

у Украины нет достаточного количества артиллерии, чтобы полностью закрыть российскую границу.

Как сообщалось ранее, военный эксперт рассказал, что заявления российского диктатора о повторном наступлении на Украину являются всего лишь предвыборным лозунгом.