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Favbet Foundation передав ЗСУ черговий мікроавтобус Volkswagen

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Автор
Favbet Foundation передав ЗСУ черговий мікроавтобус Volkswagen Новина оновлена 02 лютого 2024, 15:34

Благодійний фонд Favbet Foundation передав бійцям Збройних сил України черговий мікроавтобус Volkswagen Transporter T5.

Про це повідомляє фонд.

Автомобіль використовується особовим складом батальйону логістики. В тому числі допомагає в евакуації і наданні медичної допомоги.

Всього з початку російського вторгнення Сили оборони країни за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation отримали понад 260 автомобілів.

Також за сприяння фонду до передових підрозділів ЗСУ надійшли 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Крім того, за сприяння Favbet Foundation Силам оборони надано сотні одиниць спеціальної техніки: тепловізорів, дальномірів, прицілів, систем зв’язку та радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам.

Загальна допомога ЗСУ за сприяння фонду Favbet Foundation станом на січень 2024 року склала вже понад 210 млн грн.