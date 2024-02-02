Укр

Favbet Foundation передал ВСУ очередной микроавтобус Volkswagen

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Favbet Foundation передал ВСУ очередной микроавтобус Volkswagen Новость обновлена 02 февраля 2024, 15:34

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал бойцам Вооруженных сил Украины очередной микроавтобус Volkswagen Transporter T5.

Об этом сообщает фонд.

Автомобиль используется личным составом батальона логистики. В том числе помогает в эвакуации и оказании медицинской помощи.

Всего с начала российского вторжения Силы обороны страны при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation получили более 260 автомобилей.

Также при содействии фонда в передовые подразделения ВСУ поступило 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Кроме того, при содействии Favbet Foundation Силам обороны предоставлены сотни единиц специальной техники: тепловизоров, дальномеров, прицелов, систем связи и радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам.

Общая помощь ВСУ при содействии фонда Favbet Foundation на январь 2024 года составила уже более 210 млн грн.