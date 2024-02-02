Замішаний у схемі на 1,5 млрд грн: Умєров усунув голову одного з департаментів Міноборони

Чиновник причетний до розкрадання бюджетних коштів

Глава Міноборони України Рустем Умєров усунув керівника одного з департаментів. Приводом стала підозра у кримінальному провадженні, яке чиновник отримав 27 січня 2024 року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. Інформація з’явилася у офіційному Телеграм-каналі відомства.

"Рішенням міністра оборони України Рустема Умєрова від 1 лютого 2024 року, за клопотанням заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, який тимчасово виконує обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Тоомас Нахкур відсторонений ", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що СБУ та Міноборони викрили чиновників оборонного відомства та менеджерів "Львівського арсеналу", які разом із топ-чиновниками вкрали майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів. Під час слідства вдалося з’ясувати, що зловмисники намагалися вкрасти бюджетні гроші на придбання 100 тисяч снарядів для ЗСУ.

Варто зазначити, що жодного боєприпасу так і не було поставлено. Зловмисники просто заволоділи бюджетними коштами у розмірі 1,5 мільярда гривень.

СБУ встановила всіх причетних до угоди та повідомила зловмисникам про підозри. За даними Телеграм-каналу "Оперативний ЗСУ" це:

Олександр Лієв – колишній керівник Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони;

Тоомас Нахкур – нині усунений керівник цього департаменту оборонного відомства;

Юрій Збітнєв – керівник "Львівського арсеналу".

Раніше "Телеграф" писав, що суд вже обрав запобіжний захід начальнику Головного управління Міноборони, якого викрили в причетності до схеми розкрадання коштів на суму 1,5 мільярда гривень.