Замешан в схеме на 1,5 млрд грн: Умеров отстранил главу одного из департаментов Минобороны

Чиновник причастен к хищению бюджетных средств

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров отстранил руководителя одного из департаментов. Поводом послужило подозрение в уголовном производстве, которое чиновник получил 27 января 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины. Информация появилась в официальном Телеграм-канале ведомства.

"Решением министра обороны Украины Рустема Умерова от 1 февраля 2024 года, по ходатайству заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, временно исполняющего обязанности директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Тоомас Нахкур отстранен от выполнения служебных обязанностей", — говорится в сообщении.

Напомним, что СБУ и Минобороны разоблачили чиновников оборонного ведомства и менеджеров "Львовского арсенала", которые вместе с топ-чиновниками украли почти 1,5 миллиарда гривен на закупке снарядов. Во время следствия удалось выяснить, что злоумышленники пытались украсть бюджетные деньги на приобретении 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ.

Стоит отметить, что ни одного боеприпаса поставлено так и не было. Злоумышленники просто завладели бюджетными средствами в размере 1,5 миллиарда гривен.

СБУ установила всех причастных к сделке и сообщила злоумышленникам о подозрениях. По данным Телеграм-канала "Оперативний ЗСУ" это:

Александр Лиев – бывший руководитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны;

Тоомас Нахкур – ныне отстраненный руководитель этого департамента оборонного ведомства;

Юрий Збитнев – руководитель "Львовского арсенала".

Ранее "Телеграф" писал, что суд уже избрал меру пресечения начальнику Главного управления Минобороны, которого разоблачили в причастности к схеме хищения средств на сумму 1,5 миллиарда гривен.