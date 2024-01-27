Бійці ППО розповіли, що думають про тих, хто знімає їхню роботу (відео)

Вміння проводити відеозйомку в армії також знадобиться

Українські військові, які щоденно збивають російські ракети та безпілотники, висловили своє ставлення до тих громадян, які знімають роботу ППО. Бійці закликали українців цього не робити.

Про це йдеться у сюжеті Армія TV. Один з бійців мобільної вогневої групи зазначив, що негативно ставиться до таких людей.

"Нехай цього не роблять. Служба Божа за ними дивиться зверху конкретно", – підкреслив він.

Крім того, ведучий розповів, що раніше працював на зенітно-ракетному комплексі С-300. Він також закликав українців приєднуватись до лав Сил оборони.

"Якщо вам дуже подобається, як воно все світиться, стріляє, вибухає… Будь ласка, місць вистачає. Не тільки подивитесь, ще й візьмете участь. Компанія хороша, роботи вистачає. Всіх чекаємо, приєднуйтесь", – зазначив він.

Боєць також додав, що у лавах Військ протиповітряної оборони буде можливість знімати роботу ППО великим планом зразу в тепловізор. За його словами, вміння проводити відеозйомку в армії знадобиться.

Нагадаємо, рівно за місяць після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Верховна Рада ухвалила закон №7189, який встановлює обмеження на оприлюднення деяких даних у публічному просторі на час дії воєнного стану. При цьому невиконання цих вимог карається позбавленням волі на строк від 3 до 12 років, залежно від обставин, мотивів і тяжкості наслідків скоєного злочину.