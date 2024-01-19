Україна направить у 2024 році рекордну суму на облаштування оборонних рубежів: про які цифри йдеться

Наша обороноздатність посилиться

Уряд України сьогодні, 19 січня, виділив рекордну суму грошей на облаштування оборонних рубежів. В порівнянні з 2023 роком сума велика.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Йдеться про 17,5 млрд гривень.

"Продовжуємо постійно посилювати нашу обороноздатність. Сьогодні виділяємо рекордну суму на облаштування оборонних рубежів", — йдеться в заяві.

За його словами, йдеться про 17,5 млрд гривень, які спрямують на будівництво інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень.

Раніше Уряд виділив на зміцнення оборонних рубежів та кордону понад 2,6 млрд грн. У 2023 році з резервного фонду на будівництво фортифікаційних споруд, зокрема, в північних і східних регіонах, Уряд спрямував понад 1,7 млрд грн.

Крім того, сьогодні, 19 січня, затвердили механізм, яким буде розподілено додаткову субвенцію громадам. Розмір виділених коштів — 33,4 млрд грн.

"Суттєва сума, яка допоможе місцевій владі виконувати всі необхідні видатки для стійкості та розвитку нашої держави", — відзначив Денис Шмигаль.

За словами очільника Уряду, підтримка надаватиметься в два етапи. Насамперед кошти виділяються громадам, які цього найбільше потребують. Зокрема, деокупованим територіям і територіям, де ведуться бойові дії.

Раніше "Телеграф" писав, що нардепка Підласа запропонувала мито на розкіш. Українці обурені такою пропозицією.