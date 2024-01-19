Росія хоче налаштувати Європу проти України на виборах у 2024 році: в США зробили попередження

Росія та Китай працюють разом, поширюючи брехню та пропаганду у демократичних країнах під виглядом "незалежної журналістики"

Російський терористичний режим готує дезінформаційні операції з метою налаштувати проти України громадську думку напередодні того, як у 2024 році в Європі пройде ціла череда виборів. Вибирати нових лідерів будуть Велика Британія, Австрія та Грузія, окрім того, зміниться склад Європейського парламенту.

Про небезпеку повідомив керівник відділу з дезінформації Державного департаменту США Джеймі Рубін, повідомляє інформаційне агентство Reuters. За його інформацією, російський та китайський режими розгорнули сітку дезінформаційних операцій, намагаючись видати державну пропаганду російських терористів та китайських комуністів за "незалежну журналістику".

"Росія сподівається, що кількість виборів у Європі цього року може змінити те, що було чудовою коаліцією та дисциплінованою опозицією її війні. Ми віримо, що росіяни будуть проводити інформаційні операції по всій Європі, щоб спробувати змінити думку про Україну під час цього виборчого сезону", – зазначив він.

Очолюваний Рубіном Центр глобальної взаємодії в США, завданням якого є викриття іноземних дезінформаційних кампаній, ще у 2023 році заявив, що викрив російський терористичний режим на поширенні пропаганди та брехні в ЗМІ у Латинській Америці. В Кремлі традиційно заявили, що інформація США бездоказова, а звинувачення нібито необґрунтовані.

Тим часом розсекречений звіт розвідки США щодо російських дезінформаційних зусиль було надіслано понад 100 урядам країн світу минулого року. Він свідчить, що російські терористи активно використовують шпигунів, соціальні мережі та російські державні ЗМІ з метою підірвати віру суспільства у демократію та вибори.

Нагадаємо, видання New York Times повідомило, що російський диктатор Володимир Путін нібито з вересня посилає сигнали про готовність зупинити бойові зіткнення, залишивши за собою те, що вдалося захопити на цей час.

В РНБО України пояснили, що задля написання статті в The New York Times про начебто готовність Росії до миру РФ залучила завербованих американських журналістів. Їх співпраця з російськими спецслужбами почалася за часів їхньої роботи у РФ.