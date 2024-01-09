Золотий квиток від мобілізації: в Україні виявили приголомшливу ухилянтську схему з розлученнями

Увагу привернуло збільшення подібних справ у девʼятеро

На півдні України юрист однієї з військових частин звернув увагу на те, що впродовж короткого періоду близько десятка військовослужбовців подали рапорт на звільнення з армії. Підставою було те, що після розлучення вони залишились єдиними опікунами своїх неповнолітніх дітей.

Проте юрисконсульт запідозрив, що ці розлучення були фіктивними. До того ж рішення ухвалював один і той же суд. Тож він звернувся до редакції NGL.media, журналісти якого провели розслідування.

Обґрунтованість цих підозр вдалось підтвердити завдяки детальному аналізу майже 30 тис. схожих справ, які розглянули українські суди у 2021-2023 роках. Ба більше, за даними СБУ, ухилянтську схему вже ліквідовано і за участі НАБУ.

"Ми виявили, що абсолютна більшість розлучень з подальшим позбавленням матері права виховання дитини на користь батька є фіктивними – і судді це розуміють. Такі рішення приймають по усій країні, але понад 30% в одному конкретному суді – Білгород-Дністровському міськрайонному суді", — пише видання.

Проте у вересні 2023 року у редакцію звернулися представники НАБУ та наполегливо просили притримати статтю, оскільки вони ведуть власне розслідування і публікація NGL.media може йому зашкодити.

Зазначається, що проблема була в тому, що формально судді ухвалювали законні рішення, тому довести злий умисел можна було лише затримавши їх на гарячому – під час отримання хабарів. Тож протягом наступних місяців НАБУ готувало операцію, яку і провело 9 січня у Білгороді-Дністровському. Як наслідок, діяльність основних фігурантів розслідування задокументована належним чином, проведені обшуки, вручені офіційні підозри.

До справи, першочергово, привернуло увагу те, що кількість позовів про проживання на користь батька зросла у девʼятеро. У 2021 було ухвалено 289 таких рішень, у 2022 — 859 та у 2023 — 2708.

До початку загальної мобілізації батьки розв'язували це питання без участі суду. Тож NGL.media знайшли прямі докази того, що зауважена аналітиками тенденція справді пов’язана із запровадженням воєнного стану і мобілізації.

Суд, який став меккою для ухилянтів

Суд, який розташований за 80 км від Одеси на березі лиману Білгород-Дністровський, став місцем порятунку від мобілізації для військовозобовʼязаних чоловіків. Адже під виглядом розлучення та узаконення проживання дітей вони також отримували відстрочку від мобілізації та можливість виїзду за кордон. Лише 2023 року місцевий суд ухвалив 853 рішення на користь батька щодо місця проживання дитини.

Видання зауважує, що кількість таких рішень зросла в судах по усій країні, проте Білгород-Дністровський міськрайонний суд явно вибивається із загального ряду. Адже понад 30% рішень усієї судової системи України припадають саме на цей маленький суд.

NGL.media проаналізувало документи, які свідчать, що з позовами до Білгород-Дністровського міськрайонного суду звертаються з Києва, Чернігова, Львова і навіть з карпатського села Яблуниця. За словами джерела в НАБУ, це стало можливим, зокрема, завдяки укладанню фіктивних договорів оренди житла в Білгород-Дністровському районі.

Майже усі ці рішення ухвалили лише четверо суддів цього суду – голова Олександр Боярський (364), Сергій Савицький (312), Валентин Заверюха (124) та Юлія Шевчук (30).

Наразі вони не доступні до коментарів.

Проте НАБУ зауважило, що організатором такої схеми уникнення мобілізації чоловіків є колишній голова Білгород-Дністровського міськрайонного суду Олександр Боярський. Суддя, як не дивно, перебуває під слідством в іншій справі. Також підтверджена причетність до цієї схеми трьох суддів, а також адвокатів і посередників.

Суддя Олександр Боярський

Зазначається, що така послуга коштувала від 3500 доларів США, які клієнти виплачували адвокатам згідно з офіційними договорами про надання правової допомоги, а уже адвокати передавали гроші суддям.

Зважаючи за кількість рішень Дністровського міськрайонного суду з ознаками фіктивності лише впродовж минулого року (853) загальну річну "виручку" організаторів схеми можна оцінити у три мільйони доларів США.

Щоб знайти ухилянтів, учасники схеми розміщували відповідні оголошення у соцмережах "Інстаграм" та "Фейсбук".

Розлучені не приховують свого щасливого сімейного життя

А фіктивність розлучення стає зрозумілою, якщо промоніторити соціальні мережі матерів, які відмовились від проживання дитини. Адже вони разом з колишнім чоловіком та дитиною відпочивають разом, їздять у подорожі та транслюють цілком щасливе сімейне життя. Одна з таких жінок відмовилась коментувати своє сімейне положення виданню.

А от інший чоловік на умовах анонімності розповів, що дійсно використав схему для ухилу від мобілізації. Для підтвердження у суді того, що чоловікові необхідне рішення про проживання дити, йому довелося збирати письмові свідчення сусідів та друзів про те, що дружина давно не проживає разом з дітьми, хоча це було очевидною неправдою.

Ціну питання він не назвав, а лише сказав, що йдеться про гонорар адвокату, адже все цілком законно.

Раніше "Телеграф" писав, що Служба безпеки України (СБУ) виявила та заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У Києві, на Закарпатті та на Тернопільщині було затримано організаторів оборудок.