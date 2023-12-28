Nikkei Asia: Путін говорив Сі Цзіньпіну, скільки років планує воювати в Україні

Китай дистанціюється від Росії, захищаючи першочергово власні інтереси

Російський диктатор Володимир Путін не попередив свого східного хазяїна, керівника Китаю Сі Цзіньпіна, що він планує повномасштабне вторгнення в Україну. А на зустрічі з ним у березні 2023 року заявив китайцю, що Росія планує воювати в Україні щонайменше п'ять років.

Про це пише японське видання Nikkei Asia із посиланням на власні джерела. За їхніми даними, під час візиту до Китаю у березні Путін заявив Сі – Росія буде воювати п'ять років, але зрештою переможе за будь-яку ціну.

Щобільше, ще до початку війни, під час зимових Олімпійських ігор в Пекіні у лютому 2022 року, Путін та Сі зустрічалися, і російський лідер не став попереджувати китайського про свої плани – завдавши йому тим великої образи. Сі вважав, що РФ вторгнеться тільки у східні регіони України, а не в усю країну загалом.

Видання зазначає, що це все, безумовно, вплинуло на відносини між РФ та Китаєм не найкращим чином. Тому Китай, судячи з усього, поставив озвучені Путіним строки під великий сумнів та почав думати перш за все про захист власних інтересів.

Низку чиновників проросійської орієнтації було звільнено, включаючи міністра закордонних справ, а Китай сформував власну так звану "миротворчу місію", що викликало лють в Путіна. Окрім того, китайські політики та генерали переглянули стратегію приєднання Тайваню – вони побачили, що навіть невелика та доволі погано озброєна країна може дати затяту відсіч більшому ворогу.

Щодо заяв диктатора Путіна про "припинення вогню" в Україні – видання відзначає, що не варто взагалі сприймати ці слова інакше, чим спробу Кремля виторгувати собі час для передиху. Путін намагається створити ілюзію своєї миролюбності напередодні так званих "президентських виборів" у Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під кінець 2023 року піднялася нова хвиля заяв і статей про необхідність переговорів України з Росією. Про це казав перший заступник помічника президента США з національної безпеки Джонатан Файнер, висловлюючи надію, що Україна 2024-го отримає сильну позицію для початку таких переговорів. Про це казав глава МЗС РФ Сергій Лавров, демонструючи нібито готовність Москви та неготовність Києва до укладання певних угод. На необхідності шукати політико-дипломатичне врегулювання наголосив італійський міністр оборони Гвідо Крозетто. Але причина у тому, що насправді Путіну потрібен перепочинок для концентрації ресурсів та підготовки нового удару.