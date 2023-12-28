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Nikkei Asia: Путін говорив Сі Цзіньпіну, скільки років планує воювати в Україні

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Автор
Путін не попередив Сі ані про свої справжні плани, ані про їхній розмах Новина оновлена 28 грудня 2023, 00:45
Путін не попередив Сі ані про свої справжні плани, ані про їхній розмах. Фото Getty Images

Китай дистанціюється від Росії, захищаючи першочергово власні інтереси

Російський диктатор Володимир Путін не попередив свого східного хазяїна, керівника Китаю Сі Цзіньпіна, що він планує повномасштабне вторгнення в Україну. А на зустрічі з ним у березні 2023 року заявив китайцю, що Росія планує воювати в Україні щонайменше п'ять років.

Про це пише японське видання Nikkei Asia із посиланням на власні джерела. За їхніми даними, під час візиту до Китаю у березні Путін заявив Сі – Росія буде воювати п'ять років, але зрештою переможе за будь-яку ціну.

Щобільше, ще до початку війни, під час зимових Олімпійських ігор в Пекіні у лютому 2022 року, Путін та Сі зустрічалися, і російський лідер не став попереджувати китайського про свої плани – завдавши йому тим великої образи. Сі вважав, що РФ вторгнеться тільки у східні регіони України, а не в усю країну загалом.

Видання зазначає, що це все, безумовно, вплинуло на відносини між РФ та Китаєм не найкращим чином. Тому Китай, судячи з усього, поставив озвучені Путіним строки під великий сумнів та почав думати перш за все про захист власних інтересів.

Низку чиновників проросійської орієнтації було звільнено, включаючи міністра закордонних справ, а Китай сформував власну так звану "миротворчу місію", що викликало лють в Путіна. Окрім того, китайські політики та генерали переглянули стратегію приєднання Тайваню – вони побачили, що навіть невелика та доволі погано озброєна країна може дати затяту відсіч більшому ворогу.

Щодо заяв диктатора Путіна про "припинення вогню" в Україні – видання відзначає, що не варто взагалі сприймати ці слова інакше, чим спробу Кремля виторгувати собі час для передиху. Путін намагається створити ілюзію своєї миролюбності напередодні так званих "президентських виборів" у Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під кінець 2023 року піднялася нова хвиля заяв і статей про необхідність переговорів України з Росією. Про це казав перший заступник помічника президента США з національної безпеки Джонатан Файнер, висловлюючи надію, що Україна 2024-го отримає сильну позицію для початку таких переговорів. Про це казав глава МЗС РФ Сергій Лавров, демонструючи нібито готовність Москви та неготовність Києва до укладання певних угод. На необхідності шукати політико-дипломатичне врегулювання наголосив італійський міністр оборони Гвідо Крозетто. Але причина у тому, що насправді Путіну потрібен перепочинок для концентрації ресурсів та підготовки нового удару.

Теги:
#Китай #Росія #Володимир Путін #Сі Цзіньпін