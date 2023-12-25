"Ніяких надій": військовий розповів, чи можуть окупанти захопити Часів Яр

Російська армія намагається захопити місто

Російська армія продовжує вести активні бої у Бахмутському районі Донецької області, намагаючись підійти до міста Часів Яр. Однак усі їхні спроби підібратися ближче до міста зазнають поразки.

Зараз бойові дії ведуться на дуже далеких підступах до міста, а саме місто сильно укріплене. Про це в ефірі каналу "FreeДом" розповів заступник командира штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України — старший лейтенант Олексій Тарасенко.

За словами офіцера ЗСУ, противник намагався вбити клин на півночі від міста Бахмут – біля села Богданівки від селища Хромове. Але сили ЗСУ ведуть оборонні бої, що не дає надії супротивникові просунутися ближче до міста.

"…Там лінія фронту також плюс-мінус стабілізувалася на околицях Богданівки. Збройні сили ведуть важкі оборонні бої, але, безумовно, жодних надій у противника наразі бути не може", – прокоментував Олексій Тарасенко.

Нагадаємо, російська армія активізувалася в районі Бахмута – на південь та на захід від міста. Це може вказувати на підготовку противником нової спроби наступу, яка цього разу буде спрямована на Часів Яр.

Раніше командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що на Бахмутському напрямку загарбники зосереджують основні зусилля і для ведення штурмових дій, а також кидають туди боєздатні підрозділи десантних військ, морську піхоту та тих, хто раніше був у підрозділах "шторм z" та "шторм v".