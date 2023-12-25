Гроші за брехню: на окупованих територіях росіяни платять за "свідчення" проти ЗСУ

Росіяни, як уперті барани, намагаються виставити Україну агресором

Російські терористи на тимчасово окупованих територіях України почали пропонувати мешканцям грошову винагороду, якщо ті дадуть "свідчення" проти України. В першу чергу терористів цікавлять "розповіді про агресію з боку українських військових".

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС). Анекдотичність ситуації у тому, що агресор саме Росія і це знає весь світ, але росіяни з упертістю баранів намагаються виставити агресором саме Україну.

"Росія – це синонім цинізму. 24 лютого 2022 року російський диктатор Путін на весь світ оголосив про початок війни. Сотні тисяч вбитого населення, сотні тисяч зруйнованих будинків та мільйони біженців. Провину за це все РФ тепер намагається перекласти на свою жертву", – сказано у повідомленні.

Так, на тимчасово окупованій території Запорізької області гауляйтери та колаборанти обіцяють грошові виплати у вигляді "допомоги постраждалим від української агресії". Умова отримання тридцяти срібників – публічно засвідчити, що нібито Україна "нападає на територію РФ" та "обстрілює мирне населення".

"Тобто, на території, яка усім світом визнана частиною України, росіяни розповідають про "українську агресію"", – резюмували в Центрі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що безвихідь навколо допомоги з боку США та Європи змушує союзників України розмірковувати про наслідки потенційної перемоги Путіна. І вони, м’яко кажучи, зовсім не потішать увесь світ.

Попри те, що на Заході останнім часом нарешті почали замислюватися над тим, що чекає на Європу, якщо російському диктатору Володимиру Путіну дозволять перемогти в Україні, усі західні лякалки – це ніщо у порівнянні із тим, що чекає на Україну в цьому випадку. Український народ опиниться на грані повного винищення.