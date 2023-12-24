В окупованій Горлівці пролунали вибухи: горить торговий центр (відео)

Повідомляється, що було близько 15 прильотів

В окупованій росіянами Горлівці сталася масштабна пожежа у торговому центрі "Галактика" (колишній "Епіцентр"). За попередньою інформацією, це сталося внаслідок прильотів.

Як повідомляють місцеві telegram-канали, вибухи в місті сталися близько 20:30, після чого там спалахнула пожежа. Також з’являлися повідомлення, що повторні прильоти сталися вже після 21:00, зафіксовано близько 15 вибухів.

Окупаційна "влада" вже традиційно почала звинувачувати у всьому ЗСУ, заявивши, що ті нібито використовували 155-мм артилерію. Проте підтвердження цієї інформації немає, а з українського боку інформацію не коментували.

Разом з тим у мережі вже з’явилися численні відеозаписи, на яких видно масштаби пожежі. Повідомляється про те, що 4 особи отримали поранення.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 24 грудня росіяни обстріляли центр Херсона, внаслідок чого загинули 87-річний чоловік та його дружина. Ще один чоловік отримав поранення.

Обстріли Херсона відбувалися і ввечері 23 грудня, коли через обстріл окупантів у місті в кількох місцях почалися пожежі.