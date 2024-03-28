Чи використає Росія теракт у "Крокусі" для ескалації війни: відповідь ГУР

Кремлівський режим використовуватиме теракт для посилення мобілізації.

Кремлівський режим не використовуватиме пропаганду про причетність України до теракту в "Крокус Сіті Холл" для посилення війни. Росія вже й так використовує весь свій арсенал проти нашої країни.

Таку заяву зробив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Своєю думкою з цього приводу він поділився в інтерв’ю "Голосу Америки".

"Путін і путінська Росія ведуть проти України геноцидну війну, використовуючи весь арсенал, крім зброї масової поразки. Знищуються наші критичні об’єкти громадянської інфраструктури, енергетика, об’єкти культури, соціальна сфера, медицина. Сотні, тисячі таких об’єктів знищені путінськими ракетами та безпілотниками. Путінські танки вбивають наших мирних мешканців і наших захисників. Про яку ескалацію ми зараз можемо говорити?" — сказав він.

У розвідці вважають, що теракт у "Крокус Сіті Холл" під Москвою кремлівський режим використовуватиме для посилення мобілізації. Крім того, у Кремлі спробують перетворити Росію на жертву. Тим самим згладити образ агресора.

"Але ні Путін, ні Лавров, ні Шойгу, ні інші вбивці на жертв точно не схожі. Путін залишається найбільшим і головним терористом у світі разом із його режимом та керівниками цього режиму", — вважає Юсов.

Представник ГУР також зазначив, що нездатність Москви запобігти теракту є повним крахом путінської силової моделі в очах виборців. На думку Юсова, російський диктатор показав усім навіть своєму оточенню, що він не здатний контролювати ситуацію в країні.

Нагадаємо, що ввечері в п’ятницю, 22 березня, у місті Красногірськ у Підмосков’ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі влаштували стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті Холл". Внаслідок атаки загинули понад 100 людей.

Відповідальність за теракт взяло угруповання ІДІЛ. Попри це росіяни намагаються повісити теракт на Україну. Глава ФСБ Росії Олександр Бортніков заявив, що США, Велика Британія та Україна стоять за терактом у Підмосков’ї.

При цьому глава ГУР України Кирило Буданов запевняє, що російські спецслужби знали, що бойовики ІДІЛ готують теракт щонайменше з 15 лютого поточного року. Інформація про це вперше надійшла від розвідуправління у Сирії та була звідти передана до Москви.

Раніше "Телеграф" розповів, чому Путін проігнорував попередження США про теракт.