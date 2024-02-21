Росія могла отримати від Ірану вже сотні балістичних ракет: у ГУР прокоментували інформацію Reuters

Стримуючих факторів у Ірану мало

Росія могла отримати від Ірану балістичні ракети у кількості близько 400 повітряних цілей. Цю інформацію вже перевіряють українські спецслужби.

Про це, у відповідь на публікацію Reuters, в коментарі РБК-Україна сказав представник Головного управління розвідки Андрій Черняк. За його словами, дану інформацію перевіряють та відстежують ситуацію.

Проте також українське ЗМІ зазначає, що, за даними їхніх джерел, такий варіант малоймовірний. До того ж наразі факти передачі іранських ракет Росії українські спецслужби не фіксують.

Що відомо про передачу Росії ракет Ірану

Американське видання Reuters, посилаючись на власні джерела, зазначило, що Іран, ймовірно, передав Росії ракети із сімейства балістики малої дальності Fateh-110, серед них — ракети Zolfaghar.

Три іранські джерела зауважили, що йдеться про майже 400 повітряних цілей, дальність яких сягає 300-700 кілометрів. А постачання ракет нібито почалося на початку січня 2024 року.

Харакетеристика іранських балістичних ракет

Один з високопоставлених іранських чиновників сказав, що деякі з ракет були відправлені до Росії кораблем через Каспійське море, а інші були транспортовані літаком.

"Буде більше поставок", — сказав другий іранський чиновник. "Немає причин це приховувати. Нам дозволено експортувати зброю в будь-яку країну, яку ми забажаємо".

Російський літак, який може перевозити зброю, в Ірані

Повʼязано це з тим, що у жовтні закінчився термін дії обмежень Ради Безпеки ООН на експорт Іраном деяких ракет, безпілотників та інших технологій. Водночас США та ЄС зберегли санкції щодо програми балістичних ракет Ірану на тлі побоювань щодо експорту зброї до його проксі на Близькому Сході та до Росії.

За даними американського джерела видання, Вашингтон бачив докази активного просування переговорів, але жодних ознак того, що поставки відбулися.

Раніше "Телеграф" писав, що британські дослідники вперше розповіли про те, з чого складаються північнокорейські ракети, якими Росія атакує Україну. Як виявилося, сотні компонентів для них виготовили на Заході.