Украинцы получают повестки на работе: как это происходит

Работодатели могут вручать повестки только в одном случае

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, а это означает, что мужчины и дальше могут получить повестку. При этом, вручить документ могут не только по месту жительства, но также и на работе.

В случае вручения повестки на работе есть определенный порядок. Работодатель может выдать подчиненному повестку, но только если он получил соответствующее распоряжение от Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Работодателю необходимо уведомить о повестке сотрудников под личную подпись. Кроме того, он обязан вручить военнообязанному повестку о явке по вызову в ТЦК или другой орган.

При этом, за отказ получения повестки от своего руководства на работе военнообязанный мужчина будет нести административную ответственность. Адвокаты говорят, что в данном случае речь идет о штрафе в размере от 3400 до 5100 гривен.

Работодатель, получив распоряжение от ТЦК, обязан:

выдать приказ (распоряжение) об оповещении о вызове в ТЦК СП, оповестить военнообязанных работников и выслать копию такого распоряжения в трехдневный срок в ТЦК;

вручить повестку своему сотруднику;

если работник находится в командировке, больничном или отпуске, работодатель должен письменно извести об этом ТЦК;

обеспечить контроль за результатами оповещения и прибытием работника в ТЦК СП.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, что в Украине планируют запустить электронный реестр военнообязанных. Туда будут вноситься данные от разных профильных министерств. Среди них в частности данные об образовании, наличии криминального прошлого, состоянии здоровья и трудовой занятости.