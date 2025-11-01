Много раненых и есть погибшие. Россияне полностью разрушили магазин на Днепропетровщине (фото)

Россия атаковала область в течение суток ракетами и дронами

В субботу, 1 ноября, Россия нанесла комбинированный удар по Днепропетровщине. В результате атаки FPV-дронов и артиллерии есть раненые и погибшие.

Что нужно знать:

Россия в течение дня атаковала несколько общин Днепропетровской области

В Самарском районе в результате удара ранения получили 8 человек

Число погибших в результате атаки 1 ноября растет

UPD: Один человек в Самаровском районе погиб, — Днепропетровская ОВА. Разрушен магазин, повреждены 7 жилых домов.

О последствиях атаки сообщил и. о. начальник Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко. По данным ГСЧС, в Марганце из-за российской атаки погиб мужчина.

Известно, что из-за атаки FPV-дроном в Никополе загорелось здание — пожарные ликвидировали пожар на площади 80 кв.м. Кроме того, в Шахтерской и Петропавловской общине Синельниковского района в результате атаки дронов повреждена инфраструктура.

Спасатели разбирают завалы

Спасатели ликвидируют пожар

Последствия атаки в Днепропетровскую область

Также Россия ударила по Самаровскому району. Там загорелся магазин, пожар ликвидируют пожарные. В результате этого удара также есть погибший и раненные.

Гайваненко сообщил, что в Марганце из-за удара FPV-дрона погиб 58-летний мужчина, пострадали 54-летняя женщина и 73-летний мужчина. В Самарском районе пострадали восемь человек, половина — в тяжелом состоянии. На месте удара возник пожар.

