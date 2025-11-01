Багато поранених та є загиблі. Росіяни вщент зруйнували магазин на Дніпропетровщині (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 617
Росія атакувала область протягом доби ракетами та дронами
У суботу, 1 листопада, Росія завдала комбінованого удару по Дніпропетровщині. Внаслідок атаки FPV-дронів та артилерії є поранені та загиблі.
Що треба знати:
- Росія протягом дня атакувала кілька громад Дніпропетровської області
- У Самарському районі внаслідок удару поранення отримало 8 людей
- Кількість загиблих внаслідок атаки 1 листопада зростає
UPD: Одна людина у Самарівському районі загинула, — Дніпропетровська ОВА. Зруйновано магазин, пошкоджені 7 житлових будинків.
Про наслідки атаки повідомив в. о. начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко. За даними ДСНС, у Марганці через російську атаку загинув чоловік.
Відомо, що через атаку FPV-дроном у Нікополі зайнялась будівля — вогнеборці ліквідували пожежу на площі 80 кв.м. Окрім того, у Шахтарській та Петропавлівській громаді Синельниківського району внаслідок атаки дронів пошкоджена інфраструктура.
Також Росія вдарила по Самарівському району. Там зайнявся магазин, пожежу ліквідовують вогнеборці. Внаслідок цього удару також є загиблий та травмовані.
Гайваненко повідомив, що у Марганці через удар FPV-дрона загинув 58-річний чоловік, постраждали 54-річна жінка та 73-річний чоловік. У Самарському районі постраждало вісім осіб, половина — у важкому стані. На місці удару виникла пожежа.
Раніше "Телеграф" розповідав, нещодавно Росія чотири рази за добу атакувала Дніпро. Вибухи линули через удари балістикою та КАБами.