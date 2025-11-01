Багато поранених та є загиблі. Росіяни вщент зруйнували магазин на Дніпропетровщині (фото)

Росія атакувала область протягом доби ракетами та дронами

У суботу, 1 листопада, Росія завдала комбінованого удару по Дніпропетровщині. Внаслідок атаки FPV-дронів та артилерії є поранені та загиблі.

Що треба знати:

Росія протягом дня атакувала кілька громад Дніпропетровської області

У Самарському районі внаслідок удару поранення отримало 8 людей

Кількість загиблих внаслідок атаки 1 листопада зростає

UPD: Одна людина у Самарівському районі загинула, — Дніпропетровська ОВА. Зруйновано магазин, пошкоджені 7 житлових будинків.

Про наслідки атаки повідомив в. о. начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко. За даними ДСНС, у Марганці через російську атаку загинув чоловік.

Відомо, що через атаку FPV-дроном у Нікополі зайнялась будівля — вогнеборці ліквідували пожежу на площі 80 кв.м. Окрім того, у Шахтарській та Петропавлівській громаді Синельниківського району внаслідок атаки дронів пошкоджена інфраструктура.

Рятувальники розбирають завали

Рятувальники ліквідовують пожежу

Наслідки атаки на Дніпропетровську область

Також Росія вдарила по Самарівському району. Там зайнявся магазин, пожежу ліквідовують вогнеборці. Внаслідок цього удару також є загиблий та травмовані.

Гайваненко повідомив, що у Марганці через удар FPV-дрона загинув 58-річний чоловік, постраждали 54-річна жінка та 73-річний чоловік. У Самарському районі постраждало вісім осіб, половина — у важкому стані. На місці удару виникла пожежа.

