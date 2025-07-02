Россия ударила по больнице в Херсоне. В каком состоянии пострадавшие пациенты и медики (фото)

Повреждены окна и помещения

Херсон регулярно страдает от российских обстрелов. Вечером около 23:00 во вторник, 1 июля, российская армия обстреляла из артиллерии одну из больниц областного центра, пострадали пациенты и медики.

"Из-за вражеской атаки побито здание заведения здравоохранения, пострадали пять пациентов и трое медицинских сестер", — сообщил в Telegram глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

С взрывной травмой, контузией и осколочным ранением грудной клетки госпитализировали 44-летнюю работницу больницы. Еще двое медсестер, 54 и 44 лет, лечатся амбулаторно.

Российский обстрел повредил окна и помещения медучреждения

Четверо пострадавших пациентов продолжают оставаться в больнице. Мужчины 58 и 60 лет и женщины, 64 и 57 лет получили взрывные травмы, контузии и различные осколочные ранения. Также пострадала 69-летняя женщина, она отказалась от госпитализации и получила медицинскую помощь на месте.

Как сообщал "Телеграф", 5 июня россияне ударили КАБом (управляемая авиабомба) по зданию ОГА в Херсоне. В результате удара пострадали также не менее пяти многоэтажек, медучреждение и помещения образовательных учреждений.