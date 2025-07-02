Росія вдарила по лікарні в Херсоні. В якому стані постраждалі пацієнти та медики (фото) - оновлено
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Пошкоджено вікна та приміщення
Херсон регулярно потерпає від російських обстрілів. Ввечері близько 23:00 у вівторок, 1 липня, російська армія обстріляла з артилерії одну з лікарень обласного центру, постраждали пацієнти та медики.
"Через ворожу атаку потрощено будівлю закладу охорони здоровʼя, постраждали пʼятеро пацієнтів та троє медичних сестер", — повідомив у Telegram глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
З вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненням грудної клітини госпіталізували 44-річну працівницю лікарні. Ще двоє медсестер, 54 та 44 роки, лікуються амбулаторно.
Четверо постраждалих пацієнтів продовжують залишатися у лікарні. Чоловіки 58 та 60 років та жінки, 64 та 57 років отримали вибухові травми, контузії та різні уламкові поранення. Також постраждала 69-річна жінка, вона відмовилася від госпіталізації та отримала медичну допомогу на місці.
Як повідомляв "Телеграф", 5 червня росіяни вдарили КАБом (керована авіабомба) по будівлі ОДА в Херсоні. Внаслідок удару постраждали також щонайменше п’ять багатоповерхівок, медзаклад і приміщення освітніх установ.