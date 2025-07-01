Уничтожили главу армии РФ? В якобы гибели топ-офицера есть интересный момент

Его звание не соответствует должности

В результате ночной атаки на временно оккупированный Донецк были поражены объекты оккупантов. Предварительно, удар наносился ракетами Storm Shadow и не только. По непроверенной информации, целью Сил обороны стал штаб 8-й общевойсковой армии РФ.

Между тем, в сети появилась информация о гибели временно исполняющего обязанности командующего 8-й общевойсковой армии РФ гвардии полковника Руслана Горячкина, но эти данные также требуют подтверждения.

Если информация является достоверной, то в ВС РФ не просто существуют проблемы с кадрами, а самый настоящий кадровый голод. Ведь Руслан Горячкин имеет звание полковника, в то время как по номенклатуре командовать армией должен генерал-полковник или генерал армии.

Руслан Горячкин погиб на Донецком направлении

Что известно об атаке на Донецк

В зоне поражения оказалось здание, ранее принадлежавшее Донецкому государственному институту цветных металлов. Были ли там оккупанты и как сейчас используют этот объект не известно. Однако в сети уже показали кадры, подтверждающие его поражение.

К тому же ночью писали, что под ударом якобы оказался штаб 8-й общевойсковой армии РФ, однако эту информацию опровергают другие источники, которые утверждают, что было поражено место, где работали над БПЛА и РЭБ.

Последствия удара по Донецку 30 июня 2025

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко описал произошедшее так: "Ювелирная работа по россиянам во временно оккупированном Донецке. Там очень жирно".

Мониторинговые каналы высказывают мнение, что для удара использовались крылатые ракеты Storm Shadow, которые сейчас применяются редко, предположительно, из-за их малого количества.

Из этого также следует, что для того, чтобы командование ВСУ остановилось на этом виде вооружения, цель должна была быть очень серьезной.

Напомним, впервые за долгое время Украина применила ракеты Storm Shadow не только по Донецку. "Телеграф" разобрал, сколько таких ракет может быть у ВСУ и могут ли они переломить ход войны.