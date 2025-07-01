Знищили головкома армії РФ? У нібито загибелі топ-офіцера є цікавий момент

Його звання не відповідає посаді

В результаті нічної атаки на тимчасово окупований Донецьк були вражені об’єкти окупантів. Попередньо удар наносився ракетами Storm Shadow і не тільки. За неперевіреною інформацією, метою Сил оборони став штаб 8-ї загальновійськової армії РФ.

Тим часом у мережі з’явилася інформація про загибель тимчасового виконувача обов’язків командувача 8-ї загальновійськової армії РФ гвардії полковника Руслана Горячкіна, але ці дані також вимагають підтвердження.

Якщо інформація є достовірною, то в ЗС РФ не просто існують проблеми з кадрами, а справжнісінький кадровий голод. Адже Руслан Горячкін має звання полковника, тоді як за номенклатурою командувати армією має генерал-полковник чи генерал армії.

Руслан Горячкін загинув на Донецькому напрямку

Що відомо про атаку на Донецьк

У зоні ураження опинився будинок, який раніше належав Донецькому державному інституту кольорових металів. Чи були там окупанти, і як зараз використовують цей об’єкт, не відомо. Однак у мережі вже показали кадри, які підтверджують його ураження.

До того ж уночі писали, що під ударом нібито опинився штаб 8-ї загальновійськової армії РФ, проте цю інформацію спростовують інші джерела, які стверджують, що було уражено місце, де працювали над БПЛА та РЕБ.

Наслідки удару по Донецьку 30 червня 2025

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко описав те, що сталося так: "Ювелірна робота по росіянах у тимчасово окупованому Донецьку. Там дуже жирно".

Моніторингові канали висловлюють думку, що для удару використовувалися крилаті ракети Storm Shadow, які зараз застосовуються рідко, ймовірно, через їхню малу кількість.

З цього також випливає, що для того, щоб командування ЗСУ зупинилося на цьому виді озброєння, мета мала бути дуже серйозною.

Нагадаємо, вперше за довгий час Україна застосувала ракети Storm Shadow не лише по Донецьку. "Телеграф" розібрав, скільки таких ракет може бути у ЗСУ і чи можуть вони переламати хід війни.