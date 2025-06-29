Запорожье, Львовщина и Черкасская область: в результате атаки есть повреждения и пострадавшие

Из других атакованных областей отчетов от местных властей пока нет

Российские оккупанты во время массированной ракетной атаки на Украину 28 июня повредили критическую инфраструктуру во Львовской области. Ракетный удар был нанесен по Запорожью. Также оккупанты атаковали Черкасскую область, там есть пострадавшие.

О последствиях атаки на Львовщину сообщил руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий. По его словам, обошлось без пострадавших, экстренные службы устраняют последствия удара.

"Сегодня ночью враг атаковал Львовщину боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Спасибо за это нашей противовоздушной обороне. Оккупанты били по критической инфраструктуре нашей области. На месте работают все профильные службы", — написал он.

Руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец написал о повреждении критической инфраструктуры в области в результате действий врага. Три человека пострадали из-за российской атаки.

"Из-за вражеских атак имеются последствия для гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, трое пострадавших. Все службы работают. Детали впоследствии", — сказано в сообщении.

Кроме этих трех регионов сильную атаку пережил Кременчуг в Полтавской области, также враг атаковал Тернопольскую область, взрывы раздавались в Ивано-Франковске и других городах Украины. Официальных сообщений о последствиях атаки от местных органов власти пока не было.

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 29 июня устроили массированную ракетную атаку на Украину. В нападении приняли участие стратегические бомбардировщики Ту-95МС, истребители МиГ-31К и корабли из остатков Черноморского флота России. Враг использовал для удара ракеты "Кинжал", Х-101, "Калибр" и ударные беспилотники.

Отметим, в прошлый раз россияне устроили массированную ракетную атаку на Украину в ночь на 17 июня. Тогда враг запустил ракеты Х-101 с бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, а также "Калибры" из Черного моря, направив их на украинскую столицу. Кроме этого, оккупанты пустили по Киеву "Кинжал" с МиГ-31К и массированно атаковали город ударными БПЛА. В результате удара были большие жертвы в Киеве.