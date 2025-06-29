Запоріжжя, Львівщина та Черкаська область: внаслідок атаки є пошкодження та постраждалі

З інших атакованих областей звітів від місцевої влади поки що немає

Російські окупанти під час масованої ракетної атаки на Україну 28 червня пошкодили критичну інфраструктуру у Львівській області. Ракетного удару було завдано по Запоріжжю. Також окупанти атакували Черкаську область, там є постраждалі.

Про наслідки атаки на Львівщину повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький. За його словами, обійшлося без постраждалих, екстрені служби ліквідують наслідки удару.

"Сьогодні вночі ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Дякую за це нашій протиповітряній обороні. Окупанти били по критичній інфраструктурі нашої області. На місці працюють всі профільні служби", – написав він.

Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець написав про пошкодження критичної інфраструктури в області внаслідок дій ворога. Троє людей постраждало через російську атаку.

"Через ворожі атаки маємо наслідки для цивільної інфраструктури. За попередніми даними, троє постраждалих. Усі служби працюють. Деталі згодом", – сказано у повідомленні.

Окрім цих трьох регіонів, сильну атаку пережив Кременчук в Полтавській області, також ворог атакував Тернопільську область, вибухи лунали в Івано-Франківську та інших містах України. Офіційних повідомлень щодо наслідків атаки від місцевих органів влади поки що не було.

Нагадаємо, що російські окупанти в ніч на 29 червня влаштували масовану ракетну атаку на Україну. В нападі взяли участь стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, винищувачі МіГ-31К та кораблі зі складу залишків Чорноморського флоту Росії. Ворог використав для удару ракети "Кинджал", Х-101, "Калібр" та ударні безпілотники.

Зазначимо, минулого разу росіяни влаштували масовану ракетну атаку на Україну в ніч на 17 червня. Тоді ворог запустив ракети Х-101 з бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160, а також "Калібри" з Чорного моря, спрямувавши їх на українську столицю. Окрім цього, окупанти пустили по Києву "Кинджал" з МіГ-31К та масовано атакували місто ударними БПЛА. Внаслідок удару були великі жертви у Києві.