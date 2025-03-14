На Курщине ВСУ попали в окружение? В Генштабе ответили

Силы обороны Украины перегруппировались и отошли на более выгодные рубежи обороны

Якобы "окружение" бойцов ВСУ в Курской области является российским фейком. Украинские военные эффективно отражают вражеские попытки наступления. Продолжаются бои.

Об этом информируют в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Сообщения о якобы "окружении" противником украинских подразделений в Курской области не соответствуют действительности и создаются россиянами ради политических целей и давления на Украину и партнеров", – говорится в публикации.

Отмечается, что ситуация по Курскому направлению не претерпела существенных изменений в течение суток. В операционной зоне группировки войск "Курск" продолжаются боевые действия.

"Подразделения Сил обороны Украины осуществили перегруппировку, отошли на более выгодные рубежи обороны и выполняют определенные им задачи на территории Курской области. Наши воины отражают наступательные действия противника и наносят ему эффективное огневое поражение по всем видам оружия", — сообщают в пресс-службе.

По данным Генштаба, с начала текущих суток на Курском направлении произошло 13 боевых столкновений. В то же время, угроза окружения украинских подразделений отсутствует.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что в пригородах Суджи и окрестных районах операционной зоны группировки "Курск" продолжаются ожесточенные бои и ведутся активные боевые действия. Противник привлекает штурмовые подразделения десантников и спецназовцев с целью прорыва нашей обороны.